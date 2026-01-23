PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! İşte yeni takımı

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 resmi maçta görev aldı ve toplam 244 dakika sahada kaldı.

Bartuğ Elmaz, 2024-2025 sezonunda ise kiralık olarak Slovenya temsilcisi Maribor'da forma giymişti.

Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için ilk görüşme yapıldıFenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için ilk görüşme yapıldı
Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için ilk görüşme yapıldı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler