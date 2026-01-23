Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! İşte yeni takımı
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ın sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 8 resmi maçta görev aldı ve toplam 244 dakika sahada kaldı.
Bartuğ Elmaz, 2024-2025 sezonunda ise kiralık olarak Slovenya temsilcisi Maribor'da forma giymişti.