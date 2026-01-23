Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için ilk görüşme yapıldı
Fenerbahçe’de flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, forvet arayışında rotayı İngiltere’ye çevirdi. Youssef En-Nesyri'yi Juventus'a göndermeye hazırlanan Kanarya, Everton'un yıldızı Beto için görüşmelere başladı.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Orta saha için Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kanté ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, hücum hattı için de harekete geçti.
Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a transfer olma ihtimali güçlenirken, yönetim bu ayrılığın ardından forvet hattını güçlendirmek istiyor.
FENERBAHÇE ARADIĞI FORVETİ BULDU
Faslı golcünün ayrılığı sonrası bu bölgeyi takviye etmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, aradığı forveti Premier Lig'de buldu.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto için İngiliz kulübüne resmi teklif yaptı.
KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU
Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi. Everton ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Beto'nun transfer şartlarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.
1.94 boyundaki güçlü santrforun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Everton formasıyla 25 maçta süre alan Beto, 3 gol kaydetti. Gine-Bissau Milli Takımı ile de 10 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı.