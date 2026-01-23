Fenerbahçe yeni forvetini buldu! Transfer için ilk görüşme yapıldı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Orta saha için Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kanté ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, hücum hattı için de harekete geçti. Cenk Tosun ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin Juventus'a transfer olma ihtimali güçlenirken, yönetim bu ayrılığın ardından forvet hattını güçlendirmek istiyor.

Beto fiziğiyle dikkat çekiyor (REUTERS)- FENERBAHÇE ARADIĞI FORVETİ BULDU Faslı golcünün ayrılığı sonrası bu bölgeyi takviye etmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, aradığı forveti Premier Lig'de buldu. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Everton forması giyen Beto için İngiliz kulübüne resmi teklif yaptı.