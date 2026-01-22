Juventus Youssef En-Nesyri için son teklifini yaptı!
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Youssef En-Nesyri ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. İtalyan temsilcisi, sarı lacivertli ekibe son teklifini yaparken oyuncunun maaşını da üstlenmeyi kabul etti.
İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için harekete geçti.
Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.
TEKLİF YAPILDI
Torino temsilcisi, Youssef En-Nesyri için 5 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra 9 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus içeren teklifini yaptı.
MAAŞI JUVENTUS'TAN
Siyah beyazlı ekibin satın alma opsiyonunda herhangi bir zorunluluk bulunmuyor. Ayrıca yapılan teklife göre yıldız golcünün yaz aylarına kadar olan tüm maaşını İtalyan devi karşılayacak.
Ottolini, Fenerbahçe-Aston Villa maçını da stadyumda izledi.