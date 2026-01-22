Juventus Youssef En-Nesyri için son teklifini yaptı!

İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için harekete geçti.



Juventus Sportif Direktörü Marco Ottolini, Faslı golcünün transferiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Youssef En-Nesyri Fas ile Afrika Kupası'nda final oynadı (REUTERS) TEKLİF YAPILDI Torino temsilcisi, Youssef En-Nesyri için 5 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra 9 milyon euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon euro bonus içeren teklifini yaptı.