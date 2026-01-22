PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı ilk 11'i belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 7. hafta maçında Aston Villa ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler, iki numaralı organizasyonda kazanara ilk 8 için son haftaya iddialı girmek ve taraftarını sevindirmek amacında. Domenico Tedesco tercihini yaptı ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Aston Villa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe - Aston Villa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki son maçında Brann'ı 4-0 yendi (Takvim Foto Arşiv)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Asensio, İsmail, Fred, Nene, Duran, Kerem

ASTON VILLA:

Anderson Talisca formuyla büyülemeye devam ediyor (Takvim Foto Arşiv)

DÜDÜK GODINHO'DA

Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetiyor. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yaparken, Fabio Verissimo dördüncü hakem olarak görev alıyor.

Fenerbahçe son hafta maçında FCSB ile karşılaşacak (Takvim Foto Arşiv)

PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan biri konumunda bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde sol bekler Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyecek. Bir süredir sakat olan Edson Alvarez ise takıma geri döndü.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise maç kadrosunda yer alamıyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri ise karşılaşma öncesinde takıma katıldı.

Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv)

JHON DURAN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında forma giyebilecek. Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Duran'ın cezası yapılan itiraz sonucunda 1 maça indirildi. Brann karşılaşmasını kaçıran genç oyuncu, Aston Villa maçında sahada olabilecek.

Fenerbahçe Brann karşısında aldığı 3 puanla iddiasını devam ettirmişti (Takvim Foto Arşiv)

GÖZLER TALISCA'DA

Fenerbahçe'nin en formda isimlerinden Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Domenico Tedesco'nun en önemli hücum silahlarından biri olacak. Brezilyalı futbolcu, oynadığı son 5 resmi maçta 9 gol kaydederken, bu sezon toplamda 28 maçta 17 gole ulaştı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek amacında (Takvim Foto Arşiv)

İÇ SAHADA YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında sahasında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2, play-off turunda ise Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında evinde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, taraftarı önünde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, Ferencvaros ile berabere kaldı.

