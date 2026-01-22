Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı ilk 11'i belli oldu!

Anderson Talisca formuyla büyülemeye devam ediyor (Takvim Foto Arşiv) DÜDÜK GODINHO'DA Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetiyor. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yaparken, Fabio Verissimo dördüncü hakem olarak görev alıyor.

Fenerbahçe son hafta maçında FCSB ile karşılaşacak (Takvim Foto Arşiv) PUAN DURUMU UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan biri konumunda bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu (Takvim Foto Arşiv) FENERBAHÇE'DE EKSİKLER Sarı-lacivertlilerde sol bekler Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyecek. Bir süredir sakat olan Edson Alvarez ise takıma geri döndü. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise maç kadrosunda yer alamıyor. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri ise karşılaşma öncesinde takıma katıldı.

Anderson Talisca (Takvim Foto Arşiv) JHON DURAN GERİ DÖNDÜ Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran, Aston Villa karşısında forma giyebilecek. Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Duran'ın cezası yapılan itiraz sonucunda 1 maça indirildi. Brann karşılaşmasını kaçıran genç oyuncu, Aston Villa maçında sahada olabilecek.