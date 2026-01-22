Fenerbahçe - Aston Villa maçı öncesi Kadıköy'de Türk bayrakları dalgalandı

Fenerbahçe, Aston Villa ile kozlarını İstanbul'da paylaşırken taraftarlar da tribünde destek verdi.

Kadıköy’de milli yanıt!

Sarı lacivertliler, takımları için bir kez daha itici güç olurken Mardin Nusaybin'de gönderden indirilen Türk bayrağının ardından binlercesi koltuklara bırakıldı.

Maçın başlamasına kısa süre kala stadyum hoparlörlerinden 10. yıl marşı çalarken bayraklar sallandı.

Türkiye'nin tek yumruk olduğunun mesajı verildi.