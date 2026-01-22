Fenerbahçe - Aston Villa maçı öncesi Kadıköy'de Türk bayrakları dalgalandı
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Aston Villa'yı Kadıköy'de ağırladı. Chobani Stadyumu'ndaki zorlu randevu öncesi tribünlere dağıtılan on binlerce bayrak, taraftarlar tarafından dalgalandırıldı.
Fenerbahçe, Aston Villa ile kozlarını İstanbul'da paylaşırken taraftarlar da tribünde destek verdi.Kadıköy’de milli yanıt!
Sarı lacivertliler, takımları için bir kez daha itici güç olurken Mardin Nusaybin'de gönderden indirilen Türk bayrağının ardından binlercesi koltuklara bırakıldı.
Maçın başlamasına kısa süre kala stadyum hoparlörlerinden 10. yıl marşı çalarken bayraklar sallandı.
Türkiye'nin tek yumruk olduğunun mesajı verildi.