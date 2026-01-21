Tammy Abraham olmadı Youssef En-Nesyri'ye teklif!

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig temsilcisi Aston Villa, En-Nesyri transferi için harekete geçti. İngiliz ekibinin, 28 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye resmi teklif sunduğu ifade edildi.

Youssef En-Nesyri (REUTERS) BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI Aston Villa'nın, Beşiktaş'tan Tammy Abraham transferi için İstanbul'a gelen yetkililer aracılığıyla oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı ancak siyah-beyazlı kulüple henüz uzlaşma sağlayamadığı aktarıldı. Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibinin rotasını En-Nesyri'ye çevirdiği belirtildi.