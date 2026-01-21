PODCAST CANLI YAYIN

Tammy Abraham olmadı Youssef En-Nesyri'ye teklif!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Faslı golcüye Avrupa’dan ilgi artarak devam ediyor. Son olarak Tammy Abraham'ı kadrosuna katamayan Aston Villa, yıldız forvet için teklifte bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig temsilcisi Aston Villa, En-Nesyri transferi için harekete geçti. İngiliz ekibinin, 28 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'ye resmi teklif sunduğu ifade edildi.

Youssef En-Nesyri (REUTERS)

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Aston Villa'nın, Beşiktaş'tan Tammy Abraham transferi için İstanbul'a gelen yetkililer aracılığıyla oyuncu tarafıyla anlaşma sağladığı ancak siyah-beyazlı kulüple henüz uzlaşma sağlayamadığı aktarıldı. Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibinin rotasını En-Nesyri'ye çevirdiği belirtildi.

Youssef En-Nesyri Afrika Kupası'nda final oynadı (AFP)

İTALYA'DAN GÜÇLÜ RAKİPLER

En-Nesyri için Juventus ve Napoli'nin de ilgisi sürüyor. İtalyan kulüplerinin, Faslı golcünün durumunu yakından takip ettiği ve temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Deneyimli forvetin geleceğine kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.

Youssef En-Nesyri!'nin Fenerbahçe'den ayrılması gündemde (REUTERS)

SEZON PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta 8 gol ve 1 asist üreterek takımına skor katkısı sağladı.

