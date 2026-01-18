Alanyaspor - Fenerbahçe | CANLI

Mert Müldür, Lucas Torreira ve Eren Elmalı ile mücadele ederken (AA)

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fenerbahçe, devre arasında oynanan Turkcell Süper Kupa'da yarı finalde Samsunspor'u, finalde ise Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown, bireysel çalışmalarını sürdüren Edson Alvarez ile milli takım kampında bulunan Youssef En-Nesyri kadroda yer almayacak.

Leroy Sane ve Kerem Aktürkoğlu (AA)

20. RANDEVU

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 19 lig maçında Kanarya 11 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma berabere sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 kez sahadan galip ayrıldı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 41 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.