Youssef En-Nesyri'nin transferinde son yakın! Adresi İtalya veya İngiltere
Ara transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de, takviyelerin yanı sıra ayrılık ihtimalleri de gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir geleceği tartışılan Youssef En-Nesyri için yeni gelişmeler yaşanıyor. Faslı golcünün İtalya ve İngiltere'deki taliplerinden birine gitmesi beklenyior. Devredeki takımlar ise Juventus, Napoli ve Everton.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Faslı golcünün transferi için Fenerbahçe ile önemli mesafe kat etti. İki kulüp arasında 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
AFRİKA KUPASI SONRASI SÜREÇ HIZLANACAK
Corriere dello Sport'un haberine göre, En-Nesyri'nin maaşını da kapsayan kiralama anlaşması büyük ölçüde netlik kazandı. Transfer sürecinin, Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak Senegal–Fas finalinin ardından daha da hızlanması bekleniyor.
EVERTON'DAN TEKLİF GELDİ
Youssef En-Nesyri için Premier Lig'den Everton da devreye girdi. İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu aktarıldı.
JUVENTUS DA MASADA
Transfer yarışına İtalya'dan bir kulüp daha katıldı. Juventus'un, En-Nesyri'yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı belirtildi.
SON KARAR FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE
Sarı-lacivertli yönetimin, Napoli, Everton ve Juventus'tan gelen teklifleri masaya yatırarak Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada görev aldı. En-Nesyri, bu maçlarda 8 gol atıp 1 asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.