PODCAST CANLI YAYIN

Youssef En-Nesyri'nin transferinde son yakın! Adresi İtalya veya İngiltere

Ara transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de, takviyelerin yanı sıra ayrılık ihtimalleri de gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir geleceği tartışılan Youssef En-Nesyri için yeni gelişmeler yaşanıyor. Faslı golcünün İtalya ve İngiltere'deki taliplerinden birine gitmesi beklenyior. Devredeki takımlar ise Juventus, Napoli ve Everton.

Giriş Tarihi:
Youssef En-Nesyri'nin transferinde son yakın! Adresi İtalya veya İngiltere

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Faslı golcünün transferi için Fenerbahçe ile önemli mesafe kat etti. İki kulüp arasında 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Youssef En-Nesyri 19.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu

AFRİKA KUPASI SONRASI SÜREÇ HIZLANACAK

Corriere dello Sport'un haberine göre, En-Nesyri'nin maaşını da kapsayan kiralama anlaşması büyük ölçüde netlik kazandı. Transfer sürecinin, Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak Senegal–Fas finalinin ardından daha da hızlanması bekleniyor.

Youssef En-Nesyri Sevilla'da 1 UEFA Avrupa Ligi kazandı

EVERTON'DAN TEKLİF GELDİ

Youssef En-Nesyri için Premier Lig'den Everton da devreye girdi. İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu aktarıldı.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de geride kalan sezonu çok iyi gol sayısıyla bitirmesine rağmen taraftara kendini beğendiremedi

JUVENTUS DA MASADA

Transfer yarışına İtalya'dan bir kulüp daha katıldı. Juventus'un, En-Nesyri'yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı belirtildi.

Youssef En-Nesyri'nin bu transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor

SON KARAR FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

Sarı-lacivertli yönetimin, Napoli, Everton ve Juventus'tan gelen teklifleri masaya yatırarak Youssef En-Nesyri'nin geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

Youssef En-Nesyri için Juventus ve Napoli'nin yanı sıra Everton da devrede

SEZON PERFORMANSI

Faslı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada görev aldı. En-Nesyri, bu maçlarda 8 gol atıp 1 asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.

Fenerbahçeden çılgın transfer hamlesi! Kantenin takım arkadaşına kancaFenerbahçeden çılgın transfer hamlesi! Kantenin takım arkadaşına kanca
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Kante'nin takım arkadaşına kanca

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler