Youssef En-Nesyri'nin transferinde son yakın! Adresi İtalya veya İngiltere

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Faslı golcünün transferi için Fenerbahçe ile önemli mesafe kat etti. İki kulüp arasında 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Youssef En-Nesyri 19.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer oldu AFRİKA KUPASI SONRASI SÜREÇ HIZLANACAK Corriere dello Sport'un haberine göre, En-Nesyri'nin maaşını da kapsayan kiralama anlaşması büyük ölçüde netlik kazandı. Transfer sürecinin, Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak Senegal–Fas finalinin ardından daha da hızlanması bekleniyor.