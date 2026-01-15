Fenerbahçe Cenk Tosun'u gönderiyor! Sözleşme feshinde anlaşıldı

Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların karşılıklı uzlaşma sağladığı ve sürecin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

AYRILIK KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK Sarı-lacivertli formayı giyen deneyimli forvetin, yapılan anlaşmanın ardından kısa süre içinde kulüpten ayrılması öngörülüyor. Fenerbahçe cephesinde kadro planlaması doğrultusunda bu ayrılığın, ara transfer dönemindeki düzenlemenin bir parçası olduğu ifade ediliyor.