Fenerbahçe Cenk Tosun'u gönderiyor! Sözleşme feshinde anlaşıldı

Kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe’de bir ayrılık daha gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile yolların ayrılması konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Deneyimli forvet ile fesih konusunda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların karşılıklı uzlaşma sağladığı ve sürecin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği belirtildi.

AYRILIK KISA SÜRE İÇİNDE NETLEŞECEK

Sarı-lacivertli formayı giyen deneyimli forvetin, yapılan anlaşmanın ardından kısa süre içinde kulüpten ayrılması öngörülüyor. Fenerbahçe cephesinde kadro planlaması doğrultusunda bu ayrılığın, ara transfer dönemindeki düzenlemenin bir parçası olduğu ifade ediliyor.

KASIMPAŞA İDDİALARI ÖNE ÇIKIYOR

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ismi ön plana çıktı. Deneyimli golcünün, lacivert-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yaptığı ve taraflar arasındaki temasların netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Cenk Tosun, Fenerbahçe kariyerinde toplam 29 resmi karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli forvet, bu maçlarda 2 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Sözleşme feshi ve transfer sürecine ilişkin resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken, Cenk Tosun'un kariyerine Süper Lig'de devam etme ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

