Kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte, tecrübeli golcü Cenk Tosun ile yollar ayrıldı. Deneyimli forvet, TFF'deki kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe Cenk Tosun'u gönderdi! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe, milli futbolcu Cenk Tosun ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Milli golcünün adı, TFF'ye bildirildi ve listeden çıkarıldı.

KESİNLEŞTİ

Sarı-lacivertli formayı giyen deneyimli forvetin, yapılan anlaşmanın ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Böylelikle Cenk'in 1.5 senelik Fenerbahçe kariyeri sona erdi.

KASIMPAŞA İDDİALARI ÖNE ÇIKIYOR

Cenk Tosun'un yeni adresiyle ilgili olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ismi ön plana çıktı. Deneyimli golcünün, lacivert-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yaptığı ve taraflar arasındaki temasların netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Cenk Tosun, Fenerbahçe kariyerinde toplam 29 resmi karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli forvet, bu maçlarda 2 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.

