Arbër Hoxha devleri birbirine düşürdü! Dinamo Zagreb Fenerbahçe'yi bekliyor
Ara transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe’de sürpriz bir transfer ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin radarına giren isim, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb forması giyen Arbër Hoxha oldu. Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic'i dahil edebileceği bir teklif önermesi halinde oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor.
Arbër Hoxha için Galatasaray tarafından Dinamo Zagreb'e resmi bir teklif sunuldu. Ancak Hırvat kulübünün bu teklifi değerlendirmeye dahi almadan geri çevirdiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından transfer sürecinde yeni bir senaryo ortaya çıktı.
ZAGREB, FENERBAHÇE'Yİ BEKLEME KARARI ALDI
Haberlere göre Dinamo Zagreb, Arbër Hoxha'nın transferi için bu kez Fenerbahçe'den gelecek olası teklife odaklandı. Hırvat ekibinin, sarı-lacivertlilerden gelecek hamleyi beklemeye aldığı belirtildi.
LIVAKOVIC DETAYI ÖNE ÇIKIYOR
Dinamo Zagreb'in bu tutumunun arkasında ise dikkat çeken bir isim yer alıyor. Hırvat ekibinin, Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan kaleci Dominik Livaković ile yakından ilgilendiği ifade edildi. Zagreb'in, Arbër Hoxha için yapılacak bir teklifte Livakovic'in de yer alması durumunda görüşmelere açık olduğu aktarıldı.
YAKIN TAKİP
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde şu ana kadar resmi bir maçta forma giyemedi. Hırvat kalecinin, yaklaşan turnuvalar ve kariyer planlaması doğrultusunda ülkesine dönmeye sıcak baktığı yönünde bilgiler bulunuyor.
9 GOLDE ADI VAR
Hem kanatlarda hem de santrfor pozisyonunda görev alabilen Arbër Hoxha, Dinamo Zagreb'in bu sezonki en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıktı. Hırvatistan Ligi'nde 17 karşılaşmada toplam 1.026 dakika süre alan Arnavut futbolcu, bu süreçte 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
TRANSFER DETAYLARI VE PİYASA DEĞERİ
Arbër Hoxha, 2024 yılının ocak ayında Slaven Belupo'dan 1 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Zagreb'e transfer edilmişti. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 2,5 milyon euro olduğu belirtiliyor.
GÖZLER FENERBAHÇE'DEN GELECEK ADIMDA
Dinamo Zagreb'in, Arbër Hoxha transferinde Fenerbahçe'den gelecek olası teklifi beklemeye aldığı ifade edilirken, Livakovic detayıyla birlikte dosyanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün, ara transfer planlaması doğrultusunda bu fırsatı değerlendirme ihtimali bulunuyor.