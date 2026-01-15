Arbër Hoxha devleri birbirine düşürdü! Dinamo Zagreb Fenerbahçe'yi bekliyor

Arbër Hoxha için Galatasaray tarafından Dinamo Zagreb'e resmi bir teklif sunuldu. Ancak Hırvat kulübünün bu teklifi değerlendirmeye dahi almadan geri çevirdiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından transfer sürecinde yeni bir senaryo ortaya çıktı.

ZAGREB, FENERBAHÇE'Yİ BEKLEME KARARI ALDI Haberlere göre Dinamo Zagreb, Arbër Hoxha'nın transferi için bu kez Fenerbahçe'den gelecek olası teklife odaklandı. Hırvat ekibinin, sarı-lacivertlilerden gelecek hamleyi beklemeye aldığı belirtildi. LIVAKOVIC DETAYI ÖNE ÇIKIYOR Dinamo Zagreb'in bu tutumunun arkasında ise dikkat çeken bir isim yer alıyor. Hırvat ekibinin, Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan kaleci Dominik Livaković ile yakından ilgilendiği ifade edildi. Zagreb'in, Arbër Hoxha için yapılacak bir teklifte Livakovic'in de yer alması durumunda görüşmelere açık olduğu aktarıldı.