Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Taraftar transfer için gün sayıyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine girilirken takımdan ayrılması muhtemel isimler netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında yer alan Youssef En-Nesyri için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin performansından memnun olmadığı Faslı golcüyle yolları ayırma planı yaptığı ifade ediliyor.

PREMIER LİG'DEN BEKLENMEDİK HAMLE Youssef En-Nesyri'ye yönelik gelen teklifler değerlendirilirken, Fenerbahçe'nin kapısını beklenmedik bir kulüp çaldı. Sky Sport'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Faslı santrfor için harekete geçti. İngiliz temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kısa süre içerisinde katmak istediği ve bu doğrultuda temaslara başladığı aktarıldı.