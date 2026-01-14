Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip! Taraftar transfer için gün sayıyor
Kadrosuna kattığı yıldızların ardından N'Golo Kanter takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'ye talip çıktı. Faslı yıldız için Everton devreye girdi. Taraftar ise golcü arayışındaki yönetimin bir an önce istediği sonuca ulaşmak için En-Nesyri'yi göndereceği anı bekliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine girilirken takımdan ayrılması muhtemel isimler netleşmeye başladı. Bu isimlerin başında yer alan Youssef En-Nesyri için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin performansından memnun olmadığı Faslı golcüyle yolları ayırma planı yaptığı ifade ediliyor.
PREMIER LİG'DEN BEKLENMEDİK HAMLE
Youssef En-Nesyri'ye yönelik gelen teklifler değerlendirilirken, Fenerbahçe'nin kapısını beklenmedik bir kulüp çaldı. Sky Sport'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Faslı santrfor için harekete geçti. İngiliz temsilcisinin 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kısa süre içerisinde katmak istediği ve bu doğrultuda temaslara başladığı aktarıldı.
KİRALAMA VE SATIN ALMA OPSİYONU DETAYI
Transfer sürecine ilişkin bir diğer bilgi ise gazeteci Fabrizio Romano tarafından paylaşıldı. Romano'nun aktardığına göre Everton, Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri için kiralama teklifinde bulundu. Teklifte satın alma opsiyonunun da yer aldığı ve bu bedelin 20 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR
Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncu için gelecek teklifleri bu sözleşme süresi ve mali şartlar doğrultusunda değerlendirmeye aldı. Everton'dan gelen teklifin, yönetim tarafından masaya yatırıldığı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Deneyimli santrfor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi karşılaşmada görev aldı. Youssef En-Nesyri, söz konusu maçlarda 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Buna rağmen performansının beklentilerin altında kaldığı ve bu nedenle ayrılık ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor.
TRANSFER SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Fenerbahçe cephesinde Youssef En-Nesyri için gelen tekliflerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Everton ile yürütülecek görüşmelerin seyrine göre nihai kararını vermesi öngörülüyor.