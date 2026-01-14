Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba sakatlandı!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelirken sarı-lacivertli ekipte sakatlık yaşandı. Mücadelede Antony Musaba, karşılaşmanın ilk bölümünde oyuna devam edemedi. Yerini Mert Müldür'e bıraktı
Karşılaşmanın 18. dakikasında kendini yere bırakan 25 yaşındaki futbolcu için hakem Turgut Doman, sağlık ekiplerini sahaya çağırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Musaba, kısa bir süre daha oyuna devam etti.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu sürdürmekte zorlanan Antony Musaba, 23. dakikada yerini Mert Müldür'e bırakarak kenara geldi. Teknik heyetin, oyuncunun durumunu riske etmemek adına bu değişikliği yaptığı belirtildi.