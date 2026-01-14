PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeniçarşıspor maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan İstanbul'da devam ediyor. Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertliler, ikinci randevusundan galibiyetle ayrılarak ilk puanlarını almak amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeniçarşıspor'a konuk oluyor.

A Spor'dan canlı yayınlanan Beyoğlu Yeniçarşıspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

BEYOĞLU YENİÇARŞISPOR:

FENERBAHÇE: Mert, Oğuz, Yiğit Efe, Çağlar, Nene, Fred, İsmail, Szymanski, Musaba, Talisca, Duran

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

