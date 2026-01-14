Ertan Torunoğulları'ndan transfer açıklaması! "Taraftarlarımız rahat olsun"

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kanté'nin transfer sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. Fenerbahçe adına görüşmeleri yürütmek üzere Dubai'ye giden sarı-lacivertli yöneticiler, Türkiye'ye dönüş yaptı.

PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, 34 yaşındaki yıldız futbolcu N'Golo Kanté ile prensip anlaşmasına vardı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli heyetin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.