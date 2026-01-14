Ertan Torunoğulları'ndan transfer açıklaması! "Taraftarlarımız rahat olsun"
Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kanté’nin transfer sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. Fenerbahçe adına görüşmeleri yürütmek üzere Dubai’ye giden sarı-lacivertli yöneticiler, Türkiye’ye dönüş yaptı. Futbol A.Ş.’den sorumlu yönetici Torunoğulları; "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler” dedi.
PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI
Fenerbahçe'de Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, 34 yaşındaki yıldız futbolcu N'Golo Kanté ile prensip anlaşmasına vardı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli heyetin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.
TORUNOĞULLARI'NDAN TARAFTARA MESAJ
Türkiye'ye dönüşte havalimanında açıklamalarda bulunan Ertan Torunoğulları, taraftarlara net bir mesaj verdi. Sarı-lacivertli yönetici, transfer sürecine ilişkin olarak "Taraftarlarımız rahat olsun, transferleri yapacağız. Merak etmesinler" ifadelerini kullandı.
BONSERVİS SORUNU BEKLENİYOR
Fenerbahçe cephesinde, N'Golo Kanté'nin kulübü Al-Ittihad ile yaşanan bonservis sürecinin çözülmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli yetkililerin, Suudi Arabistan ekibinden gelecek yanıta göre harekete geçeceği belirtildi.
ÖZEL UÇAK HAZIRLIĞI
Bonservis konusunda olumlu bir gelişme yaşanması halinde Fenerbahçe'nin, özel uçakla Suudi Arabistan'a giderek N'Golo Kanté'yi Türkiye'ye getirmeyi planladığı ifade edildi. Transferin resmiyet kazanması için sürecin bu aşamaya odaklandığı aktarıldı.
SÖZLEŞME DETAYI
Fenerbahçe'nin, N'Golo Kanté ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katarak orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.
KARİYERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
34 yaşındaki Fransız ön libero, 2023 yılında Chelsea'den ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olmuştu. Kariyerinde toplam 533 resmi karşılaşmada forma giyen N'Golo Kanté, bu süreçte 33 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.
GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA
Fenerbahçe cephesinde gözler, Al-Ittihad ile bonservis sürecinin sonuçlanmasına çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, N'Golo Kanté transferine ilişkin resmi açıklamayı bekliyor.