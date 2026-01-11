Fenerbahçe'de Dominik Livakovic krizi bitmiyor
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Girona’ya kiralık olarak giden Dominik Livakovic, İspanya’da belirsiz bir sürecin içine girdi. Hırvat file bekçisinin geleceği merakla bekleniyor. Yönetim en kısa sürede çözüme kavuşturmak amacında.
Girona'da istediği forma şansını bulamayan Livakovic, takımdan ayrılmak istese de transfer süreci henüz sonuçlanmadı. Eski kulübü Dinamo Zagreb ile adı anılan 31 yaşındaki kalecinin, Girona'dan Hırvat ekibine dönüşü şu ana kadar gerçekleşmedi.
AYRILIK MESAJI GELDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Livakovic, Girona ile antrenmanlara geri döndü. Ancak İspanyol kulübünden Hırvat kaleciyle ilgili net bir ayrılık mesajı geldi.
Girona Teknik Direktörü Michel, ligde oynanacak Osasuna maçı öncesinde yaptığı açıklamada Livakovic'in kadroda yer alacağını ancak takımdan ayrılması gerektiğini ifade etti.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA
Michel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Hâlâ onun ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kulüplerle ilgili durumu çözüme kavuşmadı. Bizim için oynamaya uygun olmasa da kadroda olacak."
LIVAKOVIC YERİNE TER STEGEN PLANI
Girona yönetimi, Livakovic'in takımdan ayrılması halinde kaleyi Marc-Andre ter Stegen'e emanet etmeyi planlıyor. İspanyol ekibinin, Alman file bekçisi için Barcelona ile temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.
OYNAMAK İSTEMİYOR
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkan Livakovic, FIFA kuralları nedeniyle Girona'da forma giymek istemiyor. FIFA talimatlarına göre bir futbolcu, aynı sezonda 3 farklı takımda resmi maça çıkamıyor.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KRİTİK KARAR
Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak sahada olmak isteyen Livakovic, bu nedenle Girona'da fazla süre alamayacağı bir senaryoda oynamaya sıcak bakmıyor.
MİLLİ TAKIM RİSKİ
Hırvatistan Milli Takımı'nda yer almak isteyen deneyimli kalecinin bu sezon forma şansı bulamaması, milli takımdaki yerini de riske sokabilir.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak giden Dominik Livakovic'in, sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.