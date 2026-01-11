Fenerbahçe'de Dominik Livakovic krizi bitmiyor

Girona'da istediği forma şansını bulamayan Livakovic, takımdan ayrılmak istese de transfer süreci henüz sonuçlanmadı. Eski kulübü Dinamo Zagreb ile adı anılan 31 yaşındaki kalecinin, Girona'dan Hırvat ekibine dönüşü şu ana kadar gerçekleşmedi.

AYRILIK MESAJI GELDİ Yaşanan gelişmelerin ardından Livakovic, Girona ile antrenmanlara geri döndü. Ancak İspanyol kulübünden Hırvat kaleciyle ilgili net bir ayrılık mesajı geldi. Girona Teknik Direktörü Michel, ligde oynanacak Osasuna maçı öncesinde yaptığı açıklamada Livakovic'in kadroda yer alacağını ancak takımdan ayrılması gerektiğini ifade etti.