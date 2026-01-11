Fenerbahçe duyurdu! Voleybol Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

CEV tarafından organize edilen turnuva kapsamında, sezon boyunca süren zorlu mücadelelerin ardından Avrupa'nın en iyi dört takımının yer alacağı Final Four etabı, 2–3 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Ülker Sports Arena'da oynanacak.

DÖRT MAÇ, İKİ GÜN, AVRUPA'NIN EN İYİLERİ

CEV Şampiyonlar Ligi 2026 sezonunda başarılarıyla öne çıkan dört takım, Final Four etabında iki yarı final karşılaşması, bir üçüncülük maçı ve bir final müsabakası olmak üzere iki gün boyunca toplam dört karşılaşmada sahne alacak. Turnuva, Avrupa voleybolunun zirvesindeki rekabeti İstanbul'a taşıyacak.

FENERBAHÇE'DEN GURUR MESAJI

Fenerbahçe Spor Kulübü, böylesine üst düzey bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadığını vurgularken, Final Four'a katılacak tüm takımlara başarı dileklerini iletti. Kulüp, organizasyonun Avrupa voleyboluna ve Türk sporuna önemli katkılar sunacağını belirtti.

Final Four organizasyonuna ilişkin tüm detayların, Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ile CEV yetkilisi Roko Sikiric'in katılımıyla düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Toplantının, 13 Ocak Salı günü saat 16.30'da Altunizade Suites Istanbul, Curio Collection by Hilton'da gerçekleştirileceği duyuruldu.