Domenico Tedesco'nun Süper Kupa zaferi Alman basınının manşetlerde

Galatasaray forması giyen Alman yıldızlar Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ise yorumların diğer dikkat çeken başlığı oldu. Alman basını, iki yıldız futbolcunun finalde şampiyonluk sevinci yaşayamadığının altını çizdi.

Domenico Tedesco (AA)

"İKİ ALMAN OYUNCU ŞAMPİYONLUKTAN MAHRUM KALDI"

Almanya'nın önde gelen spor portallarından NWZonline, finali şu ifadelerle değerlendirdi: "Tedesco, Sane ve Gündoğan'ı mağlup etti ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Türkiye Süper Kupası finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında prestijli bir düello yaşandı. Sonunda eski bir Bundesliga teknik direktörü kutlama yaparken, iki Alman oyuncu şampiyonluktan mahrum kaldı."