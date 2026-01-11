Domenico Tedesco'nun Süper Kupa zaferi Alman basınının manşetlerde
Türkiye Süper Kupası finalinde Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupaya uzanması, Almanya’da da geniş yankı uyandırdı. Alman spor medyası, İstanbul’daki dev derbiyi hem sportif hem de teknik açıdan mercek altına aldı.
Alman yorumlarda öne çıkan isimlerin başında Domenico Tedesco yer aldı. Eski Bundesliga teknik direktörünün Fenerbahçe'yi derbiye çok iyi hazırladığı vurgulanırken, taktik disiplini ve maç planı övgü topladı. Alman basını, Tedesco'nun kritik finali kusursuz yönettiği görüşünde birleşti.
SANE VE GÜNDOĞAN DETAYI
Galatasaray forması giyen Alman yıldızlar Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ise yorumların diğer dikkat çeken başlığı oldu. Alman basını, iki yıldız futbolcunun finalde şampiyonluk sevinci yaşayamadığının altını çizdi.
"İKİ ALMAN OYUNCU ŞAMPİYONLUKTAN MAHRUM KALDI"
Almanya'nın önde gelen spor portallarından NWZonline, finali şu ifadelerle değerlendirdi: "Tedesco, Sane ve Gündoğan'ı mağlup etti ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Türkiye Süper Kupası finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında prestijli bir düello yaşandı. Sonunda eski bir Bundesliga teknik direktörü kutlama yaparken, iki Alman oyuncu şampiyonluktan mahrum kaldı."