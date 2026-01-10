Jayden Oosterwolde'nin sevinci sonrası ortalık karıştı!
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Jayden Oostertwolde'nin golüyle 2-0 öne geçti. Hollandalı futbolcu attığı golün ardından yaptığı sevinçle Icardi'ye göndermede bulundu. Ancak bu sevincin ardından ortalık karıştı. Hem Oosterwolde hem de itirazda bulunan Domenico Tedesco ve Okan Buruk sarı kart gördü.
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin golüyle rakibi karşısında farkı ikiye çıkardı.
Hollandalı futbolcu, attığı golden sonra Mauro Icardi'nin sevincini yaparak bu şekilde sevindi. Ardından kenarda iki teknik adam itirazlarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler Oosterwolde'nin yanı sıra Domenico Tedesco ve Okan Buruk'a sarı kart gösterdi.