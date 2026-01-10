Fenerbahçe , Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler, Jayden Oosterwolde 'nin golüyle rakibi karşısında farkı ikiye çıkardı.

Jayden Oosterwolde'nin sevinci (ATV)

Hollandalı futbolcu, attığı golden sonra Mauro Icardi'nin sevincini yaparak bu şekilde sevindi. Ardından kenarda iki teknik adam itirazlarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler Oosterwolde'nin yanı sıra Domenico Tedesco ve Okan Buruk'a sarı kart gösterdi.