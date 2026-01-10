PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe Galatasaray karşısında penaltı bekledi! İşte Lemina'nın pozisyonu

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, zorlu randevunun ilk dakikalarında penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Galatasaray karşısında penaltı bekledi! İşte Lemina'nın pozisyonu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon | VİDEO

İki takımın kritik sınavında sarı lacivertliler, 4. dakikada penaltı bekledi. Abdülkerim Bardakcı tarafından uzaklaştırılmak istenen top, Mario Lemina'nın eline çarptı.

Yaşanan pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular, Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulunsa da beklenen karar çıkmadı. Oyun köşe vuruşuyla devam etti.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali CANLI İZLEGalatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali CANLI İZLE
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali CANLI İZLE

Milandan Fenerbahçeye rekor bonservis talebi! Christopher Nkunku için servetMilandan Fenerbahçeye rekor bonservis talebi! Christopher Nkunku için servet
Milan'dan Fenerbahçe'ye rekor bonservis talebi! Christopher Nkunku için servet

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler