Fenerbahçe Galatasaray karşısında penaltı bekledi! İşte Lemina'nın pozisyonu
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, zorlu randevunun ilk dakikalarında penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaştı.
İki takımın kritik sınavında sarı lacivertliler, 4. dakikada penaltı bekledi. Abdülkerim Bardakcı tarafından uzaklaştırılmak istenen top, Mario Lemina'nın eline çarptı.
Yaşanan pozisyonun ardından Fenerbahçeli futbolcular, Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulunsa da beklenen karar çıkmadı. Oyun köşe vuruşuyla devam etti.