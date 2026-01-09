İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da

İrfan Can Eğribayat (AA)

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

2022 yılında kiralık olarak, 2023'ten itibaren ise bonservisiyle Fenerbahçe kadrosunda yer alan İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli formayla toplam 53 maça çıktı. Deneyimli file bekçisi bu karşılaşmaların 20'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

YALÇIN KAYAN DA İMZALAYACAK

Samsunspor ise İrfan Can'ın yanı sıra Yalçın Kayan ile de anlaşıldığını duyurarak; "Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.

Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir." paylaşımında bulundu.