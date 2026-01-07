Spor yazarları Fenerbahçe-Samsunspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL-KADIKÖYLÜ MUSABA! Fenerbahçe'nin hem de Samsunspor'un ciddi eksikleri vardı. Lakin kadrosu rakibine göre daha geniş olan sarılacivertliler bu durumun sıkıntısını pek fazla yaşamadı. Ayrıca Samsun ekibinin en önemli isimlerinin başında gelen Musaba bu kez Fenerbahçe forması giyiyordu.

Musaba demişken… Ya arkadaş hayatın Kadıköy'de mi geçti? Bu kadar çabuk formaya ve takıma ısınanı görmemiştim. Sanki yıllardır çubukluyu giyiyor. Bence ilk maçına oranla harika bir performans ortaya koydu. Mevkisinin sol kanat olmasına karşın ters kanatta da iyi işler yaptı. Fenerbahçe takım alışkanlığı olarak Kerem üzerinden oyunu kuruyor. Oysa Musaba üzerinden oynansaydı daha olgun ataklar gelişebilirdi. Zaten top ne zaman onunla gelse Musaba'ya asist yazdı.

Hep yazıyorum ama Kerem'de bendeki gayret yok ne yazık ki! Böylesine maliyetli bir oyuncunun taşın altına elini değil kafasını koyması gerekiyor. Gol atmasına rağmen performans olarak yetersiz kaldı. Belki dönünce Nene sağa Musaba sola tercihini kullanabilir Tedesco… Orta sahada İsmail Yüksek, stoperde Skriniar müthiş oynadılar.

Bartuğ kötü günündeydi ama İsmail Samsunsporlu oyuncularla adeta tek başına savaştı. Geldiğinden bu yana derbi kaybetmeyen ancak Galatasaray'ı yenemeyen Tedesco'un eline bir fırsat geçti.

Hem en önemli rakibini yenme hem de Fenerbahçe kariyerindeki ilk kupayı kaldırma şansı var.

MUSTAFA ÇULCU-KIRMIZI KART DOĞRU Fenerbahçe maça adeta golle başladı. Musaba ile sağ kanat sorunu çözülmüş. Meğer o da sanki yıllardır Fenerbahçeliymiş de kimsenin haberi yokmuş!

Kanat hücumlarını geçtim, taraftarı bile yönlendiriyor. Fenerbahçe oyuna hakimdi. Kanat hücumları ile Samsunspor'u ablukaya aldı.

Direkten dönen toplar gol olsa daha ilk yarıda fark olurdu. Samsunspor'un Konferans Ligi'nin son haftalarında başlayan düşüşü devam ediyor.

İki takım arasında kalite makası çok açık. Jhon Duran ayakkabılarını değiştirdikten sonra daha etkili olmaya başladı. Musaba ile iyi organize oluyorlar.

Kerem attığı golle üzerindeki baskıyı kırdı. Makoumbou son derece amatörce ihraç olunca Fenerbahçe için haklı galibiyet ve final yolu daha kolay oldu. Şimdi çekişmeli ve güzel olmaya namzet bir final maçı bizi bekliyor.

Ali Şansalan ile Fenerbahçe arasında geçmişte sıkıntılar yaşanmış hatta 3.5 yıl Fenerbahçe maçlarına çıkamamıştı. Böyle bir Şansalan ile hiç problem yaşanmaz... İhtiyaç halinde dışarı çıkmak için camı kırmaya gerek yok, Şansalan gelsin yeter! Sadece 19 ve 51'de Fenerbahçe lehine çaldığı iki düdüğü izlesin ne dediğimi anlayacaktır!

Durumdan vazife çıkarmanıza gerek yok. Fenerbahçe'nin zaten size hiç ihtiyacı yok. Adil ve adaletli olun yeter.

Makoumbou'nun Kerem'e acımasızlık ve gaddarlık içeren ciddi faullü oyundan ihracı doğru. Fenerbahçe'nin attığı golde Skriniar açık ofsayt, iptal doğru.