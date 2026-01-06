Jayden Oosterwolde'ye Roma talip! Transferin 3 isminden biri oldu
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli geçiyor. Sarı lacivertlilerde gelecekler kadar ayrılacaklar da gündemde. Jayden Oosterwolde'ye ise Roma talip oldu.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Fenerbahçe forması giyen Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'yi transfer listesine aldı. Başkent ekibinin savunma hattını güçlendirmek adına alternatifleri değerlendirdiği belirtildi.
SAVUNMA LİSTESİNDE ÜÇ İSİM VAR
Haberde Roma'nın, Denis Vavro ve Radu Drăgușin'in yanı sıra Jayden Oosterwolde'yi de yakından takip ettiği aktarıldı. İtalyan temsilcisinin, savunmada çok yönlü oynayabilen oyunculara yöneldiği ve Oosterwolde'nin bu profile uygun bir isim olarak öne çıktığı ifade edildi.
OOSTERWOLDE'NİN PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev alan Jayden Oosterwolde, 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.