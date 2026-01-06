Fenerbahçe - Samsunspor SÜPER KUPA CANLI
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Süper Kupa'da finalin adı konuyor. Galatasaray'ın Trabzonspor'u elediği maçın ardından Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi 10 Ocak'taki randevu için bileti alabilmek. ATV'den yayınlanan Fenerbahçe - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Staydumu'nda oynanan zorlu randevuda iki takımın da hedefi Galatasaray'ın finaldeki rakibi olabilmek.
CANLI İZLE
ATV'den yayınlanan Fenerbahçe - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
GOL
Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Holse, Ceasay, Mouandilmadji
75. RANDEVU
Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde tarihlerinde 75. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce lig, Türkiye Kupası ve özel maçlar dahil olmak üzere oynanan 74 karşılaşmada sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekiyor. Bu maçların 39'unu Fenerbahçe kazanırken, Samsunspor 14 galibiyet elde etti. İki ekip 21 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe rakip fileleri 117 kez havalandırırken, Karadeniz temsilcisi 63 golle karşılık verdi.
SÜPER KUPA'DA İLK KEZ
İki ekip, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Samsunspor, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarının karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç rakip olmadı.
SON 4 MAÇTA EŞİTLİK BOZULMADI
Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de oynanan bu maçlarda iki kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2'lik skorlar ortaya çıktı.
TARİHİ SKORLAR
Rekabetteki en farklı galibiyetlerden biri 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan karşılaşmada yaşandı. Fenerbahçe, Samsunspor'u 8-1 mağlup etti. Samsunspor ise 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan lig maçlarında Fenerbahçe'yi üst üste 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerine imza attı.
MAÇ ADANA'DA
Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi, Yeni Adana Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yaparken, Batuhan Kolak ise dördüncü hakem.
FİNALİN ADI BEKLENİYOR
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finali kazanan ekip, 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde Galatasaray-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.
YENİ FORMATTA İLK SINAV
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçına Samsunspor karşısında çıkıyor. Dört takımlı formatta oynanan organizasyonda Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananı ile lig ikincisi yarı finalde eşleşiyor. Süper Lig'i geçen sezon ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligi üçüncü bitiren Samsunspor ile yarı finalde rakip oldu.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Samsunspor karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo kadroda yer almayacak. Ayrıca milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri de karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUSABA İLK KEZ KADRODA
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya almayı planladığı Musaba'nın, eski takımına karşı yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.
4. SÜPER KUPA HEDEFİ
Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler daha önce 2007, 2009 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012, 2013 ve 2024 yıllarında ise finalde kaybeden taraf oldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI GEÇMİŞİ
Fenerbahçe, 1965-66 ile 1997-98 sezonları arasında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez kazandı. Sarı-lacivertliler bu kupayı 1967-68, 1972-73, 1974-75, 1983-84, 1984-85 ve 1989-90 sezonlarında elde etti.
SAMSUNSPOR'A DRONGELEN ŞOKU
Samsunspor'da Rick van Drongelen, Fenerbahçe karşılaşması kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli savunmacının antrenmanda sol kasığında ağrı hissettiği ve yapılan tetkikler sonucunda kas grubunda zorlanma ile ödem tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle Hollandalı futbolcunun kamp kadrosuna dahil edilmediği ifade edildi.