SÜPER KUPA'DA İLK KEZ İki ekip, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla düzenlenen organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Samsunspor, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarının karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç rakip olmadı.

SON 4 MAÇTA EŞİTLİK BOZULMADI Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de oynanan bu maçlarda iki kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2'lik skorlar ortaya çıktı.

TARİHİ SKORLAR Rekabetteki en farklı galibiyetlerden biri 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan karşılaşmada yaşandı. Fenerbahçe, Samsunspor'u 8-1 mağlup etti. Samsunspor ise 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanan lig maçlarında Fenerbahçe'yi üst üste 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerine imza attı.

MAÇ ADANA'DA Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi, Yeni Adana Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yaparken, Batuhan Kolak ise dördüncü hakem.