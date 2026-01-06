Domenico Tedesco'dan Anthony Musaba'ya övgü! "Kolay değildi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco , Samsunspor 'u 2-0 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından "Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Anthony Musaba (AA)

MUSABA SÖZLERİ

Başarılı çalıştırıcı yeni öğrencisiyle ilgili olarak "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." dedi.