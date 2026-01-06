Anthony Musaba Fenerbahçe kariyerine 2 asistle başladı! Maç sonu gözyaşı döktü
Fenerbahçe, Süper Kupa'da Samsunspor ile karşılaşırken Domenico Tedesco yeni transfer Anthony Musaba'ya forma şansı verdi. Hollandalı futbolcu, kısa süre önce imza attığı yeni takımında ilk maçına çıktı. Karşılaşmaya damga vurarak 2 asist birden yaptı. Mücadelenin ardından da gözyaşlarını tutamadı.
Samsunspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında transfer olduğu kırmızı beyazlılardan 6 milyon euro bonservisle İstanbul'un yolunu tutan Hollandalı kanat, ilk maçına 11'de çıktı.
Domenico Tedesco'nun basın toplantısında "Kararını bu akşam vereceğim" dediği ve 2.5 antrenmana katılan 24 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı forma giyme şansı yakaladı.
"KOLAY DEĞİLDİ"
Başarılı çalıştırıcı, yeni öğrencisini tercih etmesi hakkında maç sonunda; "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." dedi.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULBÜNDEYİM"
Hollandalı futbolcu, maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler. İki asistle başladım. Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." sözlerini sarf edip gözyaşlarını tutamadı.