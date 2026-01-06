Anthony Musaba Fenerbahçe kariyerine 2 asistle başladı! Maç sonu gözyaşı döktü

Samsunspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında transfer olduğu kırmızı beyazlılardan 6 milyon euro bonservisle İstanbul'un yolunu tutan Hollandalı kanat, ilk maçına 11'de çıktı. Domenico Tedesco'nun basın toplantısında "Kararını bu akşam vereceğim" dediği ve 2.5 antrenmana katılan 24 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı forma giyme şansı yakaladı. Musaba gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar

Domenico Tedesco (AA) "KOLAY DEĞİLDİ" Başarılı çalıştırıcı, yeni öğrencisini tercih etmesi hakkında maç sonunda; "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." dedi.