Anthony Musaba Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de

Samsunspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Anthony Musaba, Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında transfer olduğu kırmızı beyazlılardan 6 milyon euro bonservisle İstanbul'un yolunu tutan Hollandalı kanat, ilk maçına 11'de çıktı.

Domenico Tedesco'nun basın toplantısında "Kararını bu akşam vereceğim" dediği ve 2.5 antrenmana katılan 24 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı forma giyme şansı yakaladı.

Başarılı çalıştırıcı, yeni öğrencisini tercih etmesi hakkında; "Bu tarz bir profili (Adam eksilten kanat oyuncusu) tesadüfen size söyledim. Bu oyuncuyu alacağımızı bilmiyordum. Komik bir durum diyebilirim. Böyle bir oyuncu ihtiyacını söylemiştim. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Bizim için çok iyi bir opsiyon böyle bir oyuncu. Taze bir kafayla geldi. Bize katkı vermesini, elinden gelenin en iyisini yapmasını ve keyif almasını bekliyorum." dedi.