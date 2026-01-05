PODCAST CANLI YAYIN

Sadettin Saran'dan Süper Kupa yorumu! "Hedefimiz şampiyonluk"

Süper Kupa’da Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadele öncesinde kamp yapacağı otel için Adana’ya ulaştı. Sarı-lacivertli kafileyi kentte yoğun bir ilgi karşıladı. Başkan Sadettin Saran, takımın otele yerleşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan Saran, hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak, “Hedef kupa, hedef kazanmak, hedef şampiyonluk” ifadelerini kullandı.

Adana hakkında da değerlendirmelerde bulunan Saran, şehrin atmosferine dikkat çekti. Başkan Saran, "Adana güzel yer, Adana'nın insanı sıcak. Burada olmaktan mutluyuz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

TAKIMIN MOTİVASYONU ÜST SEVİYEDE

Takımın son durumu ve motivasyonu hakkında yöneltilen soruya da yanıt veren Sadettin Saran, oyuncuların mental olarak hazır olduğunu belirtti. Saran, "Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" diyerek Süper Kupa maçı öncesi olumlu bir tablo çizdi.

