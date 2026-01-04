Joey Veerman'dan Fenerbahçe açıklaması! "Ben kabul etmedim"

ESPN'e konuşan Hollandalı orta saha oyuncusu, transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Şu an sadece mutluyum. Fenerbahçe transferinin iptal olmasının belirli nedenleri vardı. Sonunda bu transferi yapmamaya kendim karar verdim. Bu süreç biraz zaman aldı ve herkes neler olduğunu öğrendi. Diğer detayları ise kendime saklıyorum."

Joey Veerman (AFP)

"YAKLAŞIK 2,5 HAFTALIK BİR SÜREÇ YAŞANDI"

Veerman, görüşmelerin uzadığını vurgulayarak,"İlk temastan sonra yaklaşık iki buçuk hafta geçti. Bu süreçte bazı şeyler oldu, bazıları ise olmadı. En sonunda ben de bu transferden vazgeçmeye karar verdim." dedi.

"BRENTFORD SÜRECİ FARKLIYDI"

Brentford ile yaşadığı önceki transfer sürecine de değinen 26 yaşındaki futbolcu, iki durumun aynı olmadığını şu sözlerle belirtti: "Prensip olarak sözleşme imzalandığında anlaşma tamamlanmış olur ve bu aşamaya gelinmemişti. Brentford süreci tamamen farklıydı çünkü PSV o transferi onaylamadı. Bu kez ise kararı ben verdim. Şu anda her iki taraf için de uygun olan anlaşmalar yapıldı."