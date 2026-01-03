Ve transferde ilk imza geldi! Anthony Musaba resmen Fenerbahçe'de

Bu sezon başında 1 milyon Euro karşılığında Sheffield Wednesday'dan Samsunspor'a transfer olan Anthony Musaba , Karadeniz temsilcisinde gösterdiği performansla ön plana çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol atıp 4 de asist yaparak tabelayı tam 10 kez değiştirme başarısı gösterdi. Tüm kulvarlarda 22 kez forma giydi.

Anthony Musaba (AA)

ANTHONY MUSABA KİMDİR?

Tam adı Anthony Tite Musaba olan Kongo asıllı futbolcu, 6 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Beuningne kentinde doğmuştur. Futbola Ewijk alt yapısında başladı. NEC Nijmegen ve Vitesse alt yapılarında da oynayıp yeşil kırmızılı ekibin A takımına dahil oldu. Burada gösterdiği performans kendisine 2.5 milyon Euro karşılığında Monaco kapısını araladı. Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve NEC Nijmegen'de kiralık forma giydi. Son olarak İngiliz ekibine transfer oldu. Tercihini Hollanda'dan yana kullanan Musaba'nın u21 seviyesinde 3 maçı bulunuyor.