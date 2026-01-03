Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic teklifine ret!

Hırvat basınından Index HR'nin aktardığı bilgilere göre Dinamo Zagreb'in sunduğu teklifte kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu yer almadı. Ayrıca Livakovic'in yıllık 3,3 milyon euroyu bulan maaşının yalnızca küçük bir bölümünün karşılanmasının önerildiği belirtildi. Bu şartlar, Fenerbahçe yönetimi tarafından yeterli bulunmadı ve teklif geri çevrildi.

Dominik Livakovic (Takvim Foto Arşiv) SARI-LACİVERTLİLER NET TAVIR KOYDU Fenerbahçe cephesinin, Livakovic gibi tecrübeli ve üst seviye bir kalecinin yalnızca maaş yükünden kurtulmak amacıyla gönderilmesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin, oyuncunun değerini koruyacak bir model üzerinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.