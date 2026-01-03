Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic teklifine ret!
Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic için Avrupa’dan ilk resmi adım geldi ancak sarı-lacivertli kulüp bu teklife kapıyı kapattı. Dinamo Zagreb, Girona’da kiralık olarak forma giyen tecrübeli file bekçisi için Fenerbahçe’ye resmi teklif sundu ancak yanıt olumsuz oldu.
Hırvat basınından Index HR'nin aktardığı bilgilere göre Dinamo Zagreb'in sunduğu teklifte kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu yer almadı. Ayrıca Livakovic'in yıllık 3,3 milyon euroyu bulan maaşının yalnızca küçük bir bölümünün karşılanmasının önerildiği belirtildi. Bu şartlar, Fenerbahçe yönetimi tarafından yeterli bulunmadı ve teklif geri çevrildi.
SARI-LACİVERTLİLER NET TAVIR KOYDU
Fenerbahçe cephesinin, Livakovic gibi tecrübeli ve üst seviye bir kalecinin yalnızca maaş yükünden kurtulmak amacıyla gönderilmesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Yönetimin, oyuncunun değerini koruyacak bir model üzerinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.
İTALYA CEPHESİ DAHA İLERİDE
Öte yandan Livakovic için İtalyan kulüplerinin devrede olduğu ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Serie A ekiplerinin, maaşın en az yarısını üstlenmeye, kiralama bedeli ödemeye ve belirli şartlara bağlı satın alma opsiyonuna olumlu yaklaştığı bilgisi paylaşıldı. Bu yaklaşımın Fenerbahçe yönetimi tarafından daha gerçekçi bulunduğu ifade ediliyor.
KARAR KISA SÜREDE BELLİ OLACAK
Sarı-lacivertlilerin, Livakovic konusunda aceleci davranmak istemediği ve en uygun teklifi beklediği belirtiliyor. İtalya'dan gelecek resmi adımların ardından kalecinin geleceğine dair sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.