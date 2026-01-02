Fenerbahçe'de orta sahaya Ukraynalı maestro! Beşiktaş da devrede
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ikinci sırada sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferinde gaza bastı. Kanarya, daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mykola Shaparenko'nun peşine düştü. Ancak Beşiktaş da yıldız isme talip. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha için yürütülen planlama netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekip, devre arasında merkez bölgeye hem savunma hem hücum yönü olan bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor.
TEDESCO YÖNETİMİNDE TRANSFER MESAİSİ
Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı ivmeyle Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını iddialı bir noktada tamamlayan Fenerbahçe, kadro yapılanmasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yönetim, sezonun ikinci yarısına daha dengeli bir orta saha kurgusuyla girmeyi planlıyor.
SHAPARENKO İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Sarı-lacivertliler için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Orta sahada çift yönlü oynayabilen bir isim arayan Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko'yu listesine aldığı öne sürüldü.
SÖZLEŞME DETAYI AVANTAJ OLUŞTURUYOR
Transferfeed'de yer alan habere göre, Dinamo Kiev ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertli kulübün, transfer sürecinde Shaparenko'yu alternatifler arasında değerlendirdiği ifade ediliyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Haberde, kariyeri boyunca Ukrayna'da forma giyen Mykola Shaparenko'nun Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı bilgisine yer verildi. Bu durumun, transfer sürecinde Fenerbahçe adına önemli bir faktör olduğu kaydedildi.
REKABET VAR
Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ve La Liga ekiplerinden Girona'nın da Ukraynalı futbolcunun durumunu yakından izlediği aktarıldı. Oyuncunun serbest kalma ihtimali, ilgiyi artıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.
ÇOK YÖNLÜ OYUN PROFİLİ
Mykola Shaparenko, 8 numaranın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bu sezon Dinamo Kiev formasıyla 22 resmi maçta süre alan Ukraynalı futbolcu, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIM TECRÜBESİ
Ukrayna Milli Takımı'nın da düzenli olarak formasını giyen Shaparenko, milli kariyerinde 48 kez sahaya çıktı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist kaydetti.
PİYASA DEĞERİ VE KONTRAT DURUMU
Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro piyasa değerine sahip olan Mykola Shaparenko'nun Dinamo Kiev ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
MYKOLA SHAPARENKO KİMDİR?
Mykola Shaparenko, Ukrayna futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en teknik ve oyun aklı yüksek orta saha oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır. 8 Ekim 1998 tarihinde Ukrayna'da dünyaya gelen Shaparenko, futbol kariyerini uzun süredir Dinamo Kiev forması altında sürdürmektedir. Sahadaki vizyonu, pas kalitesi ve oyun temposunu belirleme becerisiyle modern futbolun aradığı merkez oyuncu profiline uymaktadır.
FUTBOLA BAŞLANGICI VE DINAMO KIEV YOLCULUĞU
Altyapı eğitimini Ukrayna futbolunun disiplinli akademi yapısı içinde alan Mykola Shaparenko, genç yaşta dikkat çeken performansıyla Dinamo Kiev altyapısına dahil edildi. Kısa sürede gelişim göstererek A takıma yükselen oyuncu, hem lig hem de Avrupa kupalarında önemli sorumluluklar üstlendi. Dinamo Kiev'de geçirdiği süre boyunca sadece bir rotasyon oyuncusu değil, takımın oyun planını şekillendiren ana parçalardan biri haline geldi.
OYUN STİLİ VE SAHADAKİ ROLÜ
Shaparenko'nun en belirgin özelliği, iki yönlü orta saha rolünü yüksek verimle oynayabilmesidir. Topla ilişkisi güçlü olan Ukraynalı futbolcu, kısa ve uzun paslarda isabet oranı yüksek bir profil çizer. Hücum organizasyonlarının başlangıç noktasında yer alırken, savunma geçişlerinde de doğru pozisyon alarak takım dengesini korur. Oyun görüşü sayesinde baskı altında doğru kararlar verebilmesi, onu teknik direktörler açısından güvenilir bir seçenek haline getirir.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE ULUSLARARASI TECRÜBE
Mykola Shaparenko, Ukrayna Milli Takımı formasını da düzenli olarak giymektedir. Genç yaşına rağmen uluslararası turnuva deneyimi kazanmış olması, onun futbol olgunluğunu artıran önemli faktörlerden biridir. Avrupa futboluna aşina yapısı ve farklı oyun stillerine karşı gösterdiği adaptasyon, kariyerinin ilerleyen dönemleri için güçlü bir referans oluşturmaktadır.
GÜNCEL DEĞERİ VE TRANSFER POTANSİYELİ
Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Shaparenko, teknik kapasitesi ve istikrarlı performansıyla transfer piyasasında dikkat çekmektedir. Orta sahada oyun kurucu rolüne ihtiyaç duyan takımlar için hem yaş hem de profil açısından yatırım değeri taşıyan bir futbolcu olarak değerlendirilmektedir. Dinamo Kiev'de edindiği liderlik tecrübesi, onu sadece bugünün değil, geleceğin de önemli oyuncuları arasına koymaktadır.