Fenerbahçe'de orta sahaya Ukraynalı maestro! Beşiktaş da devrede

Mykola Shaparenko (Takvim Foto Arşiv) PİYASA DEĞERİ VE KONTRAT DURUMU Transfermarkt verilerine göre 8 milyon euro piyasa değerine sahip olan Mykola Shaparenko'nun Dinamo Kiev ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Mykola Shaparenko (Takvim Foto Arşiv) MYKOLA SHAPARENKO KİMDİR? Mykola Shaparenko, Ukrayna futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en teknik ve oyun aklı yüksek orta saha oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır. 8 Ekim 1998 tarihinde Ukrayna'da dünyaya gelen Shaparenko, futbol kariyerini uzun süredir Dinamo Kiev forması altında sürdürmektedir. Sahadaki vizyonu, pas kalitesi ve oyun temposunu belirleme becerisiyle modern futbolun aradığı merkez oyuncu profiline uymaktadır.

Mykola Shaparenko (Takvim Foto Arşiv) FUTBOLA BAŞLANGICI VE DINAMO KIEV YOLCULUĞU Altyapı eğitimini Ukrayna futbolunun disiplinli akademi yapısı içinde alan Mykola Shaparenko, genç yaşta dikkat çeken performansıyla Dinamo Kiev altyapısına dahil edildi. Kısa sürede gelişim göstererek A takıma yükselen oyuncu, hem lig hem de Avrupa kupalarında önemli sorumluluklar üstlendi. Dinamo Kiev'de geçirdiği süre boyunca sadece bir rotasyon oyuncusu değil, takımın oyun planını şekillendiren ana parçalardan biri haline geldi.

Mykola Shaparenko (Takvim Foto Arşiv) OYUN STİLİ VE SAHADAKİ ROLÜ Shaparenko'nun en belirgin özelliği, iki yönlü orta saha rolünü yüksek verimle oynayabilmesidir. Topla ilişkisi güçlü olan Ukraynalı futbolcu, kısa ve uzun paslarda isabet oranı yüksek bir profil çizer. Hücum organizasyonlarının başlangıç noktasında yer alırken, savunma geçişlerinde de doğru pozisyon alarak takım dengesini korur. Oyun görüşü sayesinde baskı altında doğru kararlar verebilmesi, onu teknik direktörler açısından güvenilir bir seçenek haline getirir.