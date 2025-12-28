Fiorentina Fenerbahçe'nin iki yıldızına talip

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, bu sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgileniyor. Brezilyalı stoperin durumunu yakından takip eden İtalyan ekibinin, savunma hattını güçlendirmek adına bu transferi değerlendirdiği belirtildi. Becao, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar çıktığı 38 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sebastian Szymanski (AA) SZYMANSKI DE LİSTEDE Fiorentina'nın gündemindeki bir diğer isim ise Sebastian Szymanski oldu. Haberde, İtalyan kulübünün Polonyalı orta sahayı uzun süredir izlediği ve Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini fırsata çevirmek istediği aktarıldı. Szymanski, bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçta görev alırken 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.