Fiorentina Fenerbahçe'nin iki yıldızına talip

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi yaklaşırken iki futbolcu için İtalya’dan dikkat çeken bir ilgi ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski’nin Serie A temsilcisi Fiorentina’nın radarına girdiği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina, bu sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao ile ilgileniyor. Brezilyalı stoperin durumunu yakından takip eden İtalyan ekibinin, savunma hattını güçlendirmek adına bu transferi değerlendirdiği belirtildi. Becao, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar çıktığı 38 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

SZYMANSKI DE LİSTEDE

Fiorentina'nın gündemindeki bir diğer isim ise Sebastian Szymanski oldu. Haberde, İtalyan kulübünün Polonyalı orta sahayı uzun süredir izlediği ve Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini fırsata çevirmek istediği aktarıldı. Szymanski, bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçta görev alırken 2 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Rodrigo Becao (AA)Rodrigo Becao (AA)

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ederken, Becao'nun kadro dışı kalması ve Szymanski'nin performansının tartışma konusu olması, iki oyuncunun da takımdan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Fiorentina'nın önümüzdeki günlerde somut adımlar atıp atmayacağı merak konusu.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski futbolcusunu istiyor! Transferde dev sürpriz

