Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan onay çıktı! Youssef En-Nesyri yolcu
Fenerbahçe’de ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlaması netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan yeni transferler için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan takımdan ayrılabilecek isimleri de belirliyor. Bu kapsamda yıldız golcü Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Transfer sezonunun başlamasına kısa süre kala En-Nesyri'ye birçok talibin çıktığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ve Al Ahli, Faslı santrfor için devreye girdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ NET: 35 MİLYON EURO
Fichajes'te yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-lacivertlilerin, bu rakamın altında gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Yönetimin hedefi, En-Nesyri'den elde edilecek yüksek bonservis geliriyle devre arasında hücum hattına yeni ve net bir golcü transferi için güçlü bir bütçe oluşturmak.
YENİ SANTRFOR İÇİN KAYNAK PLANI
Fenerbahçe, kış transfer döneminde hücum hattını yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Kadroda golcü sayısının fazlalığı nedeniyle En-Nesyri'ye gelen teklifler ciddi şekilde masaya yatırılırken, olası satıştan elde edilecek gelirin doğrudan yeni santrfor transferine ayrılması bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 77 maça çıktı. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 38 gol atarken 6 da asist yaparak önemli bir katkı sağladı. Bu performans, En-Nesyri'nin transfer piyasasındaki değerini yukarı çekmiş durumda.
Önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan kulüplerinden resmi adımların gelmesi halinde Fenerbahçe'de En-Nesyri dosyasının hızla sonuçlanması bekleniyor.