Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan onay çıktı! Youssef En-Nesyri yolcu

Transfer sezonunun başlamasına kısa süre kala En-Nesyri'ye birçok talibin çıktığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad ve Al Ahli, Faslı santrfor için devreye girdi. Teknik direktör Domenico Tedesco 'nun raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.

Youssef En-Nesyri (AA)

BONSERVİS BEKLENTİSİ NET: 35 MİLYON EURO

Fichajes'te yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Sarı-lacivertlilerin, bu rakamın altında gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Yönetimin hedefi, En-Nesyri'den elde edilecek yüksek bonservis geliriyle devre arasında hücum hattına yeni ve net bir golcü transferi için güçlü bir bütçe oluşturmak.