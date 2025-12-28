PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Archie Brown'un yerine o gelecek! Transferde dev düello

Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ilk transferini Samsunspor’dan Anthony Musaba ile yaparken, ikinci hamlede rotayı Hollanda’ya çevirdi. Ancak güçlü rakipler var.

Fenerbahçe'de Archie Brown'un yerine o gelecek! Transferde dev düello

Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini Samsunspor'a ödeyerek transferi kısa süre içinde resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Hücum hattına yapılan bu takviyenin ardından teknik heyet, savunmada özellikle sol bek bölgesine takviye yapılmasını istedi.

EL KAROUANI LİSTEDE

Sarı-lacivertli kulüp, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht forması giyen Souffian El Karouani için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak İngiltere ve Portekiz'den de talipleri bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN SEZON PERFORMANSI

Souffian El Karouani, bu sezon Utrecht formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 2502 dakika sahada kaldı. Hücuma katkısıyla öne çıkan Fas asıllı sol bek, bu süreçte 3 gol atarken 15 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Bu istatistikler, Fenerbahçe'nin El Karouani'yi tercih etmesindeki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

