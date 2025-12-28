Fenerbahçe'de Archie Brown'un yerine o gelecek! Transferde dev düello

Ancak İngiltere ve Portekiz'den de talipleri bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht forması giyen Souffian El Karouani için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmak adına görüşmelerini sürdürüyor.

Souffian El Karouani (EPA)

DİKKAT ÇEKEN SEZON PERFORMANSI

Souffian El Karouani, bu sezon Utrecht formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve 2502 dakika sahada kaldı. Hücuma katkısıyla öne çıkan Fas asıllı sol bek, bu süreçte 3 gol atarken 15 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Bu istatistikler, Fenerbahçe'nin El Karouani'yi tercih etmesindeki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.