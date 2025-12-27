Van Persie Fenerbahçe için devrede!

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir numaralı hedef olarak yeniden Quinten Timber'ı belirledi.



24 yaşındaki oyuncuyla daha önce bir görüşme yapılmış ancak Timber, Fenerbahçe'nin bu teklifini 'teşekkür ederim. Önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligi' diyerek kibarca reddetmişti. Fakat Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yaptığı transfer görüşmesinin ardından yeniden Hollandalı yıldıza öncelik verdi.