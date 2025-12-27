PODCAST CANLI YAYIN

Van Persie Fenerbahçe için devrede!

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Quinten Timber'a Fenerbahçe için ikna etmeye çalışacak.

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir numaralı hedef olarak yeniden Quinten Timber'ı belirledi.

24 yaşındaki oyuncuyla daha önce bir görüşme yapılmış ancak Timber, Fenerbahçe'nin bu teklifini 'teşekkür ederim. Önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligi' diyerek kibarca reddetmişti. Fakat Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yaptığı transfer görüşmesinin ardından yeniden Hollandalı yıldıza öncelik verdi.



İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Sarı-lacivertliler, Feyenoord teknik direktörü olan eski yıldızları Robin van Persie'yi devreye sokma kararı aldı ve Timber'a Fenerbahçe'yi anlatmasını istedi.

Persie, oyuncusunu kaybetmek istemese de kulübüne para kazandırmak ve Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için Timber'la görüşerek, ikna etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler de daha önce önerdiği maaşı çok daha üzerine çıkma kararı aldı ve Timber'a senelik 6 milyon euro civarında ücret teklif edecek.

