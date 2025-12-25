PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah şoku! Yeni adresini menajeri açıkladı

İngiliz devi Liverpool'daki geleceği merak konusu olan Mohamed Salah için Fenerbahçe devreye girmişti. Menajeri, yapılan görüşmelerde Mısırlı yıldızın gidebileceği adresi açıkladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, transferde dünya çapında ses getirecek bir hamle için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için ilk teması kurduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Sezonun ilk yarısını 39 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde büyük oynamaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yöneticiler, pazartesi günü Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, yıldız futbolcunun Liverpool'daki durumu ve Fenerbahçe'ye transfer ihtimali soruldu. Ancak bu temaslardan olumlu bir sonuç çıkmadı. Menajer Ramy Abbas'ın, "Türkiye şu an gündemimizde değil. Salah ya Liverpool'da kalacak ya da Suudi Arabistan'a gidecek" ifadelerini kullandığı belirtildi.

LIVERPOOL'DA 11'İ KAYBETTİ

Mohamed Salah'ın, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle son dönemde ilk 11'deki yerini kaybettiği öne sürülüyor. Bu sezon İngiliz ekibiyle 20 maça çıkan Mısırlı yıldız, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Mohamed Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, şu sıralar Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.

MİLLİ TAKIM KARNESİ

Mohamed Salah, Mısır Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 108 maçta 62 gol atarak ülke futbolunun en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Fenerbahçe cephesinde bu temas, transferde ne kadar iddialı bir yol izlendiğini gösterirken, Salah'ın geleceğiyle ilgili sürecin Avrupa ve Orta Doğu ekseninde şekillenmesi bekleniyor.

