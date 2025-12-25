Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah şoku! Yeni adresini menajeri açıkladı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe , transferde dünya çapında ses getirecek bir hamle için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için ilk teması kurduğu öğrenildi.

Mohamed Salah (REUTERS)

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Sezonun ilk yarısını 39 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde büyük oynamaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yöneticiler, pazartesi günü Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, yıldız futbolcunun Liverpool'daki durumu ve Fenerbahçe'ye transfer ihtimali soruldu. Ancak bu temaslardan olumlu bir sonuç çıkmadı. Menajer Ramy Abbas'ın, "Türkiye şu an gündemimizde değil. Salah ya Liverpool'da kalacak ya da Suudi Arabistan'a gidecek" ifadelerini kullandığı belirtildi.