PSV'den Joey Veerman açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi an meselesiydi

PSV Eindhoven resmi sitesinden yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin peşinde olduğu ve serbest kalma maddesini ödeyeceği öne sürülen Joey Veerman'ın takımda kalacağını duyurdu.

PSV'den Joey Veerman açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi an meselesiydi

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Joey Veerman ile ilgili olarak resmi sitesinden paylaşımda bulundu. Hollanda temsilcisi, yıldız futbolcsunun takımda kalacağını duyurdu.

Joey Veerman (REUTERS)

"YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Joey Veerman, Fenerbahçe'yi üzen bir açıklamada bulunarak; "Herkese 2025'in muhteşem bir şekilde sona ermesini diliyorum ve yeni yılda tüm kadro, sezonun ikinci yarısını unutulmaz kılmak için elinden gelenin en iyisini yapacaağım. Yakında görüşmek üzere!" dedi.

Joey Veerman (REUTERS)

"İÇ HUZURU SAĞLIYOR"

Earnest Stewart, Hollandalı futbolcu hakkında yaptığı açıklamada; "Joey, Peter Bosz'un takımında birçok açıdan çok önemli bir oyuncu. Hem sahada hem de saha dışında kalite, deneyim ve liderlik getiriyor. Bu karar kulüpteki herkes için netlik sağlıyor. İç huzuru sağlıyor ve önümüzdeki aydan itibaren hedeflerimize tam odaklanma ve hırsla devam etmemize olanak tanıyor. Birlikte, sezonun ikinci yarısını muhteşem ve başarılı bir şekilde tamamlamak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları

