Fenerbahçe Como'yu bekliyor! 5 milyon euroluk iddia

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe 'ye transfer edilen Diego Carlos , sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli savunmacı, yaz transfer döneminde 3 milyon euro bedelle Como 'ya kiralandı. 32 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde şu ana kadar 11 maçta süre alarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Diego Carlos (REUTERS)

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Diego Carlos için devre arasında da gelebilecek tekliflere açık olduğu ve yeni transferler için kaynak oluşturmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı stoper için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.