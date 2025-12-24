Fenerbahçe Como'yu bekliyor! 5 milyon euroluk iddia
Fenerbahçe’den yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden Como’ya kiralanan Diego Carlos, İtalya’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli savunmacı, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Brezilyalı futbolcu için İtalyan ekibinin kararı bekleniyor.
Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer edilen Diego Carlos, sarı-lacivertli formayla yalnızca 5 resmi maçta görev aldı. Tecrübeli savunmacı, yaz transfer döneminde 3 milyon euro bedelle Como'ya kiralandı. 32 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde şu ana kadar 11 maçta süre alarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.
İTALYA'DAN BONSERVİS İDDİASI
Diego Carlos'un Como'daki başarılı görüntüsünün ardından İtalyan basınında bonservis iddiaları gündeme geldi. Tuttomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu kadrosunda tutmayı düşünmüyor.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 5 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Diego Carlos için devre arasında da gelebilecek tekliflere açık olduğu ve yeni transferler için kaynak oluşturmak istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı stoper için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.
COMO KARAR VERECEK
İtalyan basınına göre Como'nun Diego Carlos'u kadrosunda tutmak istemesi halinde Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlaması gerekiyor. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, sezonun ikinci yarısındaki performansına göre netleşmesi bekleniyor.