Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde VAR'dan penaltı kazandı!
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı lacivertliler, penaltı kazandı. Oğuzhan Çakır, VAR'ın çağırması sonrasında beyaz noktayı gösterdi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile kozlarını paylaştı.
Dakikalar 42'yi gösterirken Tammy Abraham, Mert Müldür'ü çekerek ceza sahası içinde düşürdü.
Hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın çağırması sonrasında izlediği pozisyonun ardından penaltı noktasını gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu topu aldıktan sonra Marco Asensio'ya bıraktı. İspanyol yıldız, ağları havalandırarak skora dengeyi getirdi.