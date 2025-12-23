PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde iki penaltı beklentisi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ikinci yarısında iki takım da penaltı bekledi. Karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonlar, tribünlerde ve saha içinde tansiyonu yükseltti.

Mücadelenin 69. dakikasında Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Beşiktaşlı Tiago Djalo ile ceza sahasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular, bu pozisyonda penaltı kararı verilmesi yönünde yoğun itirazda bulundu. Karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır ise oyunun devam etmesini istedi.

BU KEZ BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETTİ

Derbinin ilerleyen dakikalarında bu kez Beşiktaş cephesi penaltı bekledi. Maçın 83. dakikasında Orkun Kökçü, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ile yaşadığı mücadele sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncular ve kulübe, pozisyonun penaltı olduğu yönünde hakeme itiraz etti.

HAKEM OYUNU SÜRDÜRDÜ

Her iki pozisyonda da orta hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen bir uyarı olmadan oyunun devam etmesine karar verdi. Karşılıklı penaltı beklentileri, derbinin en çok tartışılan anları arasında yer aldı.

Kadıköy'de söz Cerny'nin! Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-2 | MAÇ SONUCU

