Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde iki penaltı beklentisi!

Mücadelenin 69. dakikasında Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Beşiktaşlı Tiago Djalo ile ceza sahasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular, bu pozisyonda penaltı kararı verilmesi yönünde yoğun itirazda bulundu. Karşılaşmanın orta hakemi Oğuzhan Çakır ise oyunun devam etmesini istedi.

Sebastian Szymanski (ATV) BU KEZ BEŞİKTAŞ İTİRAZ ETTİ Derbinin ilerleyen dakikalarında bu kez Beşiktaş cephesi penaltı bekledi. Maçın 83. dakikasında Orkun Kökçü, Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ile yaşadığı mücadele sonrası ceza sahasında yerde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncular ve kulübe, pozisyonun penaltı olduğu yönünde hakeme itiraz etti.