Anderson Talisca için flaş transfer iddiası! Dev kulüp devrede

Somos Fanticos'un haberine göre, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son dönemine giren Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Brezilya ekibi Flamengo'ya önerildi. Haberde, yetenekli oyuncunun isminin transfer listesine sunulduğu ancak sürecin henüz resmiyete dökülmediği belirtildi.

Anderson Talisca (AA) MALİ ŞARTLAR TEMKİNLİ YAKLAŞTIRIYOR Brezilya Serie A'nın son şampiyonu Flamengo'nun, Talisca transferine maaş ve imza parası gibi mali talepler nedeniyle temkinli yaklaştığı ifade edildi. Kulüp yönetiminin şu ana kadar resmi bir teklif yapmadığı ve oyuncu cephesiyle doğrudan temas kurmadığı vurgulandı. Flamengo'nun transfer politikasında mali dengenin öncelikli olduğu da aktarıldı.