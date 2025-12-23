PODCAST CANLI YAYIN

Anderson Talisca için flaş transfer iddiası! Dev kulüp devrede

Son haftalarda yükselen performansıyla Fenerbahçe’nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Anderson Talisca hakkında sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarların yakından takip ettiği yıldız futbolcunun geleceği merak konusu oldu.

Somos Fanticos'un haberine göre, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son dönemine giren Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Brezilya ekibi Flamengo'ya önerildi. Haberde, yetenekli oyuncunun isminin transfer listesine sunulduğu ancak sürecin henüz resmiyete dökülmediği belirtildi.

MALİ ŞARTLAR TEMKİNLİ YAKLAŞTIRIYOR

Brezilya Serie A'nın son şampiyonu Flamengo'nun, Talisca transferine maaş ve imza parası gibi mali talepler nedeniyle temkinli yaklaştığı ifade edildi. Kulüp yönetiminin şu ana kadar resmi bir teklif yapmadığı ve oyuncu cephesiyle doğrudan temas kurmadığı vurgulandı. Flamengo'nun transfer politikasında mali dengenin öncelikli olduğu da aktarıldı.

RESMİ TEMAS YOK

Haberde ayrıca, taraflar arasında henüz somut bir görüşmenin gerçekleşmediği ve sürecin nabız yoklama aşamasında olduğu bilgisine yer verildi. Flamengo cephesinin, bütçe planlaması netleşmeden adım atmak istemediği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Anderson Talisca, 2025/26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 3 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Yıldız futbolcunun performansı, transfer iddialarının güçlenmesinde etkili oldu.

