Sebastian Szymanski ayrılıyor! İşte yeni adresi ve muhtemel kulübü

Ocak ayında PSV forması giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe 'de, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Polonya'nın önde gelen gazetecilerinden Mateusz Borek, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sebastian Szymanski (AA)

PSV OLMAZSA LYON

Borek, Szymanski'nin kısa süre içinde kulüp değiştireceğini ifade ederek, "Szymanski, PSV'de forma giymek için çok güçlü bir aday. Eğer bu transfer gerçekleşmezse Olympique Lyon'a gidecek" dedi.