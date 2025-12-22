Sebastian Szymanski ayrılıyor! İşte yeni adresi ve muhtemel kulübü
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de transfer gündemi hareketli günler yaşıyor. Sarı-lacivertlilerde bu kez ayrılık cephesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun planları arasında yer almadığı öne sürülen Sebastian Szymanski’nin, Hollanda devi PSV’ye transfer olmaya çok yakın olduğu belirtildi.
Ocak ayında PSV forması giyen Joey Veerman'ı kadrosuna katması beklenen Fenerbahçe'de, Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Polonya'nın önde gelen gazetecilerinden Mateusz Borek, 26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
PSV OLMAZSA LYON
Borek, Szymanski'nin kısa süre içinde kulüp değiştireceğini ifade ederek, "Szymanski, PSV'de forma giymek için çok güçlü bir aday. Eğer bu transfer gerçekleşmezse Olympique Lyon'a gidecek" dedi.
HOLLANDA GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR
Daha önce Hollanda'da Feyenoord forması giyen Sebastian Szymanski, Eredivisie'de çıktığı 29 maçta 9 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekmiş ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 resmi maça çıkan Polonyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.