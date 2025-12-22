PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için kararını verdi

Fenerbahçe’de yaklaşık 2,5 ay önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin geleceğiyle ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli yönetim ile teknik heyetin yaptığı değerlendirme toplantısının ardından tecrübeli futbolcu için ayrılık yolu göründü.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ile devre arası transfer döneminde yolları ayırma kararı aldı. Bu doğrultuda İrfan Can Kahveci için hem kiralık hem de bonservisli transfer seçenekleri masaya yatırıldı.

MENAJERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Alınan kararın ardından Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin menajerine resmi olarak bilgi verdi. Oyuncunun transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

ÖNCELİK BONSERVİSLİ SATIŞ

Sarı-lacivertli kulüp, yurt içi ve yurt dışından gelecek tüm tekliflere açık olacak. Fenerbahçe'nin önceliği ise oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak. Bonservisli satışın gerçekleşmemesi halinde kiralama seçeneği devreye sokulacak.

SEZON PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta 378 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 30 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

