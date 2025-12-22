Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için kararını verdi

İrfan Can Kahveci (AA)

SEZON PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta 378 dakika süre aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. 30 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.