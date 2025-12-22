Marco Asensio geri dönüyor! Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar
Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, ortaya koyduğu performansla Süper Lig’in en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı-lacivertli ekibin hücum gücüne önemli katkı sağlayan İspanyol yıldız, sezonun oyuncuları arasında gösteriliyor. İspanyol orta sahaya talip de çıktı.
Asensio'nun Fenerbahçe'de yakaladığı çıkış, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. İspanya basınından Fichajes'te yer alan habere göre, La Liga devlerinden Atletico Madrid, 28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Haberde, Asensio'nun Türkiye'de kariyerini yeniden canlandırdığı ve Atletico'nun bu gelişimi dikkatle izlediği vurgulandı.
PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Bu istatistikler, yıldız oyuncunun yalnızca golcü kimliğini değil, hücum organizasyonlarına yaptığı sürekli katkıyı da ortaya koyuyor.
LİDER ROLÜ ÜSTLENDİ
Haberde, Asensio'nun Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana takım içinde lider bir rol üstlendiği belirtildi. Hem kanatta hem de merkezde oynayabilen İspanyol futbolcunun çok yönlülüğü, sarı-lacivertlilerin hücum gücünün temel unsurlarından biri olarak gösterildi.
SIMEONE'DEN ASENSIO'YA TAM NOT
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin de Marco Asensio'ya uzun süredir büyük bir hayranlık duyduğu ifade edildi. Simeone'nin, Asensio'nun golcülük becerisi, oyun zekâsı ve farklı hücum pozisyonlarında görev alabilme özelliğini önemsediği aktarıldı.
LA LIGA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Marco Asensio'nun kariyerinde yeniden La Liga'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, Atletico Madrid'in bu transferi stratejik bir hamle olarak değerlendirdiği kaydedildi. Haberde, Asensio'nun mevcut form durumu, Avrupa tecrübesi ve rekabetçi yapısının İspanyol ekibi için önemli bir avantaj olabileceği vurgulandı.