Marco Asensio geri dönüyor! Fenerbahçe'nin kapısını çalacaklar

Asensio'nun Fenerbahçe'de yakaladığı çıkış, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı. İspanya basınından Fichajes'te yer alan habere göre, La Liga devlerinden Atletico Madrid, 28 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Haberde, Asensio'nun Türkiye'de kariyerini yeniden canlandırdığı ve Atletico'nun bu gelişimi dikkatle izlediği vurgulandı.

Marco Asensio (AA) PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Bu istatistikler, yıldız oyuncunun yalnızca golcü kimliğini değil, hücum organizasyonlarına yaptığı sürekli katkıyı da ortaya koyuyor.