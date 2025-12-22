Fenerbahçe'nin 20'lik gözdesine dev talip

Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi planlaması sürüyor. Orta sahaya yapılacak takviyeyi kritik gören sarı-lacivertliler, Corinthians forması giyen Breno Bidon'u gündemine almıştı. Kulübün, genç futbolcu için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edilmişti.

Breno Bidon (REUTERS) SPORTING CP DE TAKİPTE Breno Bidon'un Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı yönündeki iddiaların ardından Portekiz'den flaş bir gelişme yaşandı. Sporting CP'nin, 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferini değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Bu durum, transfer yarışında Fenerbahçe'nin elini zorlaştırabilecek bir gelişme olarak yorumlandı.