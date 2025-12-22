PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin 20'lik gözdesine dev talip

Fenerbahçe’nin ara transfer dönemi için listesine aldığı Breno Bidon’a Avrupa’dan sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin orta saha transferi için Brezilya’ya yönelmesinin ardından, 20 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibi Sporting CP de devreye girdi.

Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi planlaması sürüyor. Orta sahaya yapılacak takviyeyi kritik gören sarı-lacivertliler, Corinthians forması giyen Breno Bidon'u gündemine almıştı. Kulübün, genç futbolcu için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edilmişti.

Breno Bidon (REUTERS)Breno Bidon (REUTERS)

SPORTING CP DE TAKİPTE

Breno Bidon'un Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı yönündeki iddiaların ardından Portekiz'den flaş bir gelişme yaşandı. Sporting CP'nin, 20 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferini değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Bu durum, transfer yarışında Fenerbahçe'nin elini zorlaştırabilecek bir gelişme olarak yorumlandı.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 ile 20 milyon euro arasında gösterilen Breno Bidon, bu sezon Corinthians formasıyla 56 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, toplamda 3 bin 849 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

