Fenerbahçe ilk transfer bombasını Süper Lig'den patlattı!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Angolalı futbolcu Maestro ile anlaşma sağladı.

Sezon başında Alanyaspor'a transfer olan 22 yaşındaki Angolalı orta saha Maestro, Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, genç futbolcu ve temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Maestro'nun da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Transferin önündeki tek engelin iki kulüp arasındaki bonservis görüşmeleri olduğu belirtildi. Alanyaspor'un Maestro için 6 milyon euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise ilk etapta 4,5 milyon euro teklif sunduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve sarı-lacivertlilerin bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği aktarıldı.

HAFTA İÇİNDE SONUÇLANABİLİR

Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Maestro transferinde, görüşmelerin seyrine göre teklifin bonuslarla artırılabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe yönetiminin, sezonun kritik bölümüne girilirken bu transferi hafta içinde bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

MAESTRO'NUN PERFORMANSI

Tam adı António Simão Muanza olan Angolalı ön libero, bu sezon Alanyaspor formasıyla 14 maçta 1.014 dakika süre aldı. Maestro, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

