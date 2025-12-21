Fenerbahçe ilk transfer bombasını Süper Lig'den patlattı!

Sezon başında Alanyaspor'a transfer olan 22 yaşındaki Angolalı orta saha Maestro , Süper Lig 'de gösterdiği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, genç futbolcu ve temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi. Maestro'nun da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Maestro (AA)

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Transferin önündeki tek engelin iki kulüp arasındaki bonservis görüşmeleri olduğu belirtildi. Alanyaspor'un Maestro için 6 milyon euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise ilk etapta 4,5 milyon euro teklif sunduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği ve sarı-lacivertlilerin bu transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği aktarıldı.