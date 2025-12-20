Fenerbahçe'de ilk transfer belli oldu! Serbest kalma maddesi ödenecek
Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Hollanda Eredivisie takımlarından PSV’de forma giyen Joey Veerman’ın transferini sonuçlandırmak üzere.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun orta saha için ısrarla takviye talep etmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden sarı-lacivertliler, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek amacıyla Joey Veerman'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
SERBEST KALMA MADDESİNDEKİ BEDEL ÖDENECEK
PSV, Joey Veerman'ın 1 Ocak itibarıyla devreye girecek olan 23 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesini talep etti. Hollanda ekibinin pazarlıklarda indirime yanaşmaması üzerine Fenerbahçe yönetimi, transferin uzamaması ve başka kulüplerin devreye girmemesi için serbest kalma bedelini ödeme kararı aldı.
5 YIL KONTRAT
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Transferin resmiyet kazanması için 2 Ocak tarihi beklenecek.
15 GOLLÜK KATKI
Joey Veerman, bu sezon PSV formasıyla 22 resmi maça çıktı. Hollandalı orta saha, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 7 asistlik performans sergiledi.
6 MİLYON EUROYA GELDİ
Yıldız futbolcu, Volendam alt yapısında yetiştikten sonra 2019 yılında 550 bin Euro karşılığında Heerenveen'e transfer oldu. Burada gösterdiği performans kendisine 2022 yılında 6 milyon euro bedelle PSV'nin kapılarını açtı. Bugüne kadar 2 Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 3 Hollanda Süper Kupası kazandı.
ÖZEL TRİBÜNÜ VAR
Veerman'ın duran toplardaki etkisi ve kornerlerdeki asistleri özel bir taraftar kitlesi de yarattı. Hollanda temsilcisinin kale arkasında deneyimli orta saha için özel tribün bulunuyor ve pankart açılıyor.