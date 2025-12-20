Fenerbahçe'de ilk transfer belli oldu! Serbest kalma maddesi ödenecek

Joey Veerman (AFP)

6 MİLYON EUROYA GELDİ

Yıldız futbolcu, Volendam alt yapısında yetiştikten sonra 2019 yılında 550 bin Euro karşılığında Heerenveen'e transfer oldu. Burada gösterdiği performans kendisine 2022 yılında 6 milyon euro bedelle PSV'nin kapılarını açtı. Bugüne kadar 2 Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 3 Hollanda Süper Kupası kazandı.