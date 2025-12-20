Matador alev aldı! Marco Asensio büyülüyor

Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçe etkili bir atak geliştirdi. Talisca'nın sol kanattan merkeze taşıdığı topu Duran'a aktarmasının ardından Kolombiyalı futbolcu yeniden Talisca'yı gördü. Brezilyalı yıldızın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Marco Asensio, uzak köşeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.