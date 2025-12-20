PODCAST CANLI YAYIN

Matador alev aldı! Marco Asensio büyülüyor

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda ismi Marco Asensio, bu mücadelede de skora damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Matador alev aldı! Marco Asensio büyülüyor

Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçe etkili bir atak geliştirdi. Talisca'nın sol kanattan merkeze taşıdığı topu Duran'a aktarmasının ardından Kolombiyalı futbolcu yeniden Talisca'yı gördü. Brezilyalı yıldızın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Marco Asensio, uzak köşeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

Marco Asensio (Fenerbahçe)Marco Asensio (Fenerbahçe)

DEPLASMANLARDA İSTİKRARLI PERFORMANS

İspanyol yıldız, Eyüpspor karşısında attığı golle Fenerbahçe'nin üst üste son 5 deplasman maçında da skora katkı sağlamış oldu.

Marco Asensio (Fenerbahçe)Marco Asensio (Fenerbahçe)

SEZON PERFORMANSI

Marco Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 resmi karşılaşmada 8 gol atarken 4 asist üretti. Formda oyuncu, hücum hattındaki etkili performansıyla Fenerbahçe'nin önemli kozları arasında yer alıyor.

Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCUZirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Donanmanın gurur günü! Başkan Erdoğan açıkladı: Kimsenin toprağında gözümüz yok
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Ela Rümeysa Cebeci yeniden cezaevine gönderildi
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
AK Parti’den CHP Lideri Özel’e “FETÖ” Tepkisi
MİT Başkanı Kalın Hamas Heyeti ile Gazze ateşkesi ve barış sürecini görüştü
Zirveye dev adım! Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3 | MAÇ SONUCU
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Fatih Garipoğlu hakkında yakalama kararı
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik temas: DEM Parti AK Parti'yi ziyaret ediyor
MSB'den SDG'ye uyarı: Gerekeni kimseye sormadan yaparız | Bakan Yaşar Güler açıkladı... Askerlik sistemine "aile" ayarı
Başörtüsünü aşağılamıştı: Fenomen Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Anahtar kadınlarla şantaj ağı! Kenan Tekdağ Ela Rümeysa Cebeci'yi nasıl kullandı? Tanıktan Mehmet Akif Ersoy iddiası
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gerçekle yüzleşiyorum
Güllü'nün kızı Tuğyan'dan şoke eden görüntüler! Sevgilisine silah çekti: Zorla alıkoydu
Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Epstein’ın evinden İsrail ordusu tişörtü çıktı! Michael Jackson, Bill Clinton, çıplak kadınlar…
Ekrem İmamoğlu'nun yalancı tanığı... "Hırsız" kavgası büyüyor: Enver Aysever'den olay paylaşım
Milyonların gözü asgari ücrette: Masadaki rakam | Yüzde 14'lük enflasyon farkı talebi
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Lemina kankası için devrede
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında sete çıktı: İlk sahneler Londra’da çekiliyor!
Eski eşi ünlü oyuncu çıktı! Şımarık’ın Teoman’ı Ahmet Mümtaz Taylan bakın kiminle evliymiş