Matador alev aldı! Marco Asensio büyülüyor
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda ismi Marco Asensio, bu mücadelede de skora damga vurdu.
Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçe etkili bir atak geliştirdi. Talisca'nın sol kanattan merkeze taşıdığı topu Duran'a aktarmasının ardından Kolombiyalı futbolcu yeniden Talisca'yı gördü. Brezilyalı yıldızın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Marco Asensio, uzak köşeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.
DEPLASMANLARDA İSTİKRARLI PERFORMANS
İspanyol yıldız, Eyüpspor karşısında attığı golle Fenerbahçe'nin üst üste son 5 deplasman maçında da skora katkı sağlamış oldu.
SEZON PERFORMANSI
Marco Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 resmi karşılaşmada 8 gol atarken 4 asist üretti. Formda oyuncu, hücum hattındaki etkili performansıyla Fenerbahçe'nin önemli kozları arasında yer alıyor.