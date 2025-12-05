Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'dan TFF'ye acil kodlu görüşme talebi

Yüksel Yıldırım (AA)

"YAZIKLAR OLSUN!"

Penaltı bekledikleri pozisyon için konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bizi bugün yok ettiler! Yazıklar olsun! Harcadığım bütün paralar haram olsun! İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum, 'VAR görecek' dedi. Hakem bekliyor, VAR çağırmıyor." ifadelerini kullandı.

"HAYDİ ŞİMDİ ÇIKIP KONUŞSUNLAR!"

Açıklamalarına devam eden Yıldırım, "Galatasaray hocası ve Galatasaray yöneticileri ne diyecek? Fenerbahçe maçı sonrası çıktılar, birçok şey söylediler! Haydi şimdi çıkıp konuşsunlar!" sözlerini sarf etti.

"PUANIMIZ GASP EDİLDİ"

Hiddetli açıklamalar yapan Yıldırım, "Derbinin intikamı alındı. Puanımız gasp edildi. B*mb*k hissediyorum." dedi.

"1 PUANIMIZI ÇALDILAR"

1 puanlarının çalındığını söyleyen Yıldırım, "Allah belasını versin, her uzatmada gol mü yiyeceğiz? Kızgınım ya! Hakkımız 1 puandı, 1 puanımızı çaldılar! Çaldılar!" açıklamasında bulundu.

"FİLLER TEPİŞİRKEN ÇİMLER EZİLİR"

Yüksel Yıldırım ayrıca, "Filler tepişirken çimler ezilir. Fenerbahçe ve Galatasaray tepişiyor, olan bize olacak dedim. Birebir aynısı oynandı. Yüksel Yıldırım bir şey söylüyorsa bütün Türkiye bana saygı duymalı." dedi.

"TFF BAŞKANI İSTİFA ETSİN!"

TFF Başkanı'na çağrıda da bulunana Yıldırım, "Ne kadar cesurmuş bu hakemler. Nereden alıyorlar bu cesareti? TFF başkanı istifa etsin çünkü dediğini yerine getiremiyor." ifadelerini kullandı.

"HACIOSMANOĞLU ÇAĞIRSIN VE SORSUN!"

Açıklamalarına devam eden Yıldırım, "TFF Başkanı'na ne mesaj atacağım ya, atmam... Kendisi izlemiştir! Bu maçı izlemeyen yok! İbrahim Başkan, hakemleri çağırsın ve sorsun! 'Daha nasıl penaltı çalacaksınız?' diye sorsun!" sözlerini sarf etti.

"GALATASARAY, HAKEM İLE ALIYOR..."

Sert tepkilerine devam eden Yıldırım, "Olacakları söyledim ama kimse kılını kıpırdatmıyor! Geçen sene yine Galatasaray maçında aynısı oldu! Demek ki Ali Sami Yen'e boşuna gelip masraf yapıyoruz. Galatasaray hakem şeyiyle alıyor... Çok kızgınım. Samsunspor nasıl kaybetti, Galatasaray nasıl kazandı... Herkes görsün..." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE BİZE ADALET YOK!"

Türkiye'de adalet olmadığını savunan Yıldırım, "Bizim hakkımızı hakemler Avrupa'da yemiyor, lideriz. Kolay kolay indiremiyorlar. Bizim hedefimiz oralar.

Annemizin ligi, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un olsun... Ne diyeyim!

Samsunspor'un altına tekerlek koyacağım, Avrupa'da bir lige yazdırayım da oralarda oynayalım! Oralarda var adalet, Türkiye'de bize adalet yok!" ifadelerini kullandı.

